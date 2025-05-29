Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 14 Haziran 2025 Cumartesi günü, saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesi KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü maddelerine uygun tek başvuru Hasan Sertoğlu’ndan yapılmış olup, yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tek başkan adayı Hasan Sertoğlu olacak.

KTFF Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp tarafından yapılan açıklamada 14 Haziran 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı Süper Lig ve 1.Lig kulüpleri ile Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerektiği bildirildi.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Genel Kurul Toplantısı’nın açılışı

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Başkanın hitabı

4. Divan Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

5. Gündemin Onaylanması

6. Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul Onayına Sunulması

7. Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

8. Başkanlık Seçimi

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış