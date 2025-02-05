Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde beklenmedik değişim yaşanıyıor.

2024 Ağustos ayında göreve başlayan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim dün itibari ile görevden alındı.

Görevden alınan Serim'in yerine geçmiş yıllarda da TC Lefkoşa Büyükelçiliği görevini yürüten Ali Murat Başçeri atandığı iddia edildi.

Bize ulaşan bilgilere Serim’in bugün itibariyle Türkiye’ye döneceği, Başçeri’nin ise Cumartesi günü adaya geleceği bildirildi.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu yerine atanan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, 15 Ağustos 2024 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunarak, resmen TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı. Serim, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak sadece 174 gün (yaklaşık 6 ay) görevde kalabildi.