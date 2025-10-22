TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Sözcü TV’de Nokta Atışı programına canlı bağlantı ile katılan Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının doğru okunması gerektiğini ifade ederek, “Bu seçimlerle Kıbrıs Türk halkı ‘biz burada varız, var olmaya devam edeceğiz’ mesajını vermiştir” dedi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Türkü’nün yıllardan beri gasp edilen haklarını dünyaya anlatacağına ve Türkiye ile çok iyi ilişkiler kuracağına inancının tam olduğunu kaydetti, Kıbrıs Türkü’nün kim olduğu konusunda yıllardan beri yapılan ayrımın sadece kutuplaştırmak ve ayrıştırmak için olduğunu vurguladı.

Serdar Denktaş, “Kıbrıs Türkü bizim için nerede doğmuş olursa olsun, bu topraklarda gözlerini yumacak her ferttir. Artık bunu dünyaya duyurmanın vakti geldi.” diye konuştu.

- “Türkiyeli – Kıbrıslı ayrımı son bulmalı”

Son yıllarda Türkiyeli Türk-Kıbrıslı Türk ayrımının oy devşirme amaçlı bir kutuplaştırma olduğunu ifade eden Denktaş, bunun topluma büyük zarar verdiğini, son beş yılda da bu durumun doruğa çıkmasından duyduğu rahatsızlığı belirtti.

“Mehmetçik ile Mücahit burada kol kola şehit düştü, bu toprakları vatan yapmak için. Bugün bu insanların çocukları ve torunları birlikte bu ülkeyi daha ileriye götüremeyecek; var mı böyle bir şey? Bizim insanımız ana vatanına bağlıdır, Türkiye’siz hiçbir şey yapılamayacağını bilir. Fakat bu ayrıştırma, insanımızın ana vatanı ile olan bağlarının zayıflamasına sebep oluyor.” diye konuşan Denktaş, bu ayrıştırmanın bitmesi gerektiğine dikkat çekti.

KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra, bir kurtuluş mücadelesi vererek, 20. yüzyılda kurulan, ikinci Türk devleti olduğunu vurgulayan Denktaş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini şu ifadelerle eleştirdi:

“Dünya ve Türk devletleri bizi tanımayabilir. Hepsinden daha Türk’üz. 1571’den beri Kıbrıs Adası’ndaki Türk varlığını da koruyan bizleriz. Bunun unutulmaması gerekirdi. Biz ne Türklüğümüzden vazgeçeriz, ne de Kuzey Kıbrıs’ımızdan vazgeçeriz. Bunu bütün halk böyle bilmelidir. Çünkü bizim için Türkiye, 85 milyonluk Anadolu’dur, başka hiç kimse değildir.”