LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü üyeleri Ceran Tunalı, Bülent Çıraklı, Çelen Çağansoy ve Yücel Hatay ile organizasyon ekibi, maratona destek veren kurum ve kuruluşlarla bir araya geldi.

Harmancı, 2026 yılında yapılacak maratonun 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

- Harmancı: "Rekor katılımla, gurur duyduğumuz bir organizasyona imza attık"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, teşekkür töreninde yaptığı konuşmada, KKTC Atletizm Federasyonu’nun her yıl belediye ile birlikte hareket ederek maratonun kurumsallaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

“Sportif anlamda da rekor kıran bir maratona imza attık” diyen Harmancı, maratonun sportif ruhunun yükseltilmesinde üç yıldır sporcu kitlerinin sponsoru olan Puma’nın desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

Harmancı, konuşmasının devamında ise Engelsiz Yaşam Evi’nin önemine dikkat çekerek, “Bir ülkede engelsiz yaşam evinin yokluğu, ailesinde engelli veya özel gereksinimli birey bulunmayanlar tarafından tam olarak hissedilemiyor. Ebeveynler, kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağı konusunda büyük kaygı duyuyorlar. Bu nedenle Güliz Kaner’in ortaya koyduğu çaba çok değerlidir ve örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Maratonun dayanışma ruhuna da vurgu yapan Harmancı, ilk kez ana sponsor olan Kahve Dünyası ile büyük bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Büyük bir emek ortaya koydular, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

- Maydon: “LTB ile her zaman iş birliği içinde birlikte hareket ettik”

KKTC Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Maydon ise konuşmasında, LTB ile her zaman iş birliği içinde sosyal etkinlik projelerinde birlikte hareket ettiklerini belirterek, bu yıl da çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Maydon, “Federasyon olarak bizler de maratona katkı koyabildiysek ne mutlu bize. Bu organizasyonda emeğimiz geçtiği için gururluyuz. Bir kez daha emeği geçen herkesi kutlarız” ifadelerini kullandı.

- Kaner: “Kompleksi tamamlamak için devletin de destek olması gerekir”

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, proje sürecinde karşılaştıkları zorluklardan bahsetti.

“Böyle büyük projelerde devlet desteği olmazsa hiçbir özel girişimci bunun altından kalkamaz” diyen Kaner, tüm zorluklara rağmen projenin birinci ile ikinci etaplarını tamamladıklarını belirtti.

Kaner, “Şimdi sıra üçüncü etap olan spor kompleksine geldi. Ancak sadece maratondan elde edilen gelirle bu kompleksi tamamlamak mümkün değil. Devletin de geri kalan kısmı için destek olması gerekir” ifadelerini kullandı.

- Topal: “Çok güzel bir ekip çalışmasıyla harika bir organizasyon ortaya çıktı”

Kahve Dünyası Direktörü Servet Topal ise konuşmasında, Lefkoşa Maratonu’nun ana sponsorluğunu üstlenmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maratondan elde edilecek gelirin, Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla kullanılacak olmasının da son derece anlamlı olduğunu dile getiren Topal, organizasyona emek veren herkese teşekkür ederek, “Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla harika bir organizasyon ortaya çıktı” ifadeleri kullandı.