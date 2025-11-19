KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu, Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi çatısı altında dün TED Koleji Konferans Salonu’nda başladı. 19–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kursla birlikte basketbola yeni hakemler kazandırılması ve basketbol hakem camiasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılış törenine Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) Fatih Söylemezoğlu da katıldı. Söylemezoğlu konuşmasında, basketbol hakemliğinin önemine dikkat çekerek TBF’nin Kuzey Kıbrıs’a verdiği desteğin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs’ın Türk basketbolundaki değerli konumuna vurgu yaptı.

Kurs kapsamında hakem adaylarına dersleri Okan Kandıran verecek.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da açılışta yaptığı konuşmada yeni hakem adaylarına başarılar dileyerek, “Hakemlik basketbolun lokomotifi ve sahadaki adaletin dağıtıldığı yerdir” ifadelerini kullandı. Nasıroğlu, desteklerinden dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkürlerini iletti.

Kurs, hafta boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle devam edecek.