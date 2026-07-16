Cihangir'in tecrübeli futbolcusu Sercan Demirman, Aslanköy ile anlaştı. Serbest transfer hakkı olan orta alanın etkili ismi tercihini Süper Lig'in yeni temsilcisinden yana kullandı.

Aslanköy Kulübü ise Sercan Demirman transferini şöyle duyurdu:

“HOŞGELDİN SERCAN DEMİRMAN

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Sercan Demirman ile transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştır.

Sercan Demirman’a kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.”