Kuzey Kıbrıs Antrenörler Derneği, yönetim ve kurulların belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu’nun imzasıyla yapılan duyuruya göre, olağanüstü genel kurul 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Genel kurulda açılış ve saygı duruşunun ardından divan oluşturulacak, Başkan Hasan Topaloğlu’nun açılış konuşması yapılacak. Toplantıda faaliyet ve mali raporlar üyelerin onayına sunulurken, gündemin en önemli maddesini ise yeni başkan ve yönetim kurullarının seçimi oluşturacak. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erecek.

Dernek yönetimi, başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği adaylık başvurularını genel kuruldan en az 72 saat önce Genel Sekreterliğe yapmaları gerektiğini de hatırlattı.

Spor camiasının yakından takip ettiği seçimli olağanüstü genel kurulda, derneğin yeni dönem yönetiminin belirlenmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.