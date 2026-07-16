Süper Lig’in Girne takımı Doğan Türk Birliği, yeni sezon hazırlıklarına dün teknik direktör Nazım Aktunç nezaretinde kendi tesislerinde başladı.

Yeni transferlerinde katıldığı ilk antrenmana başkan Bayar Piskobulu ile bazı yönetim kurulu üyelerinde iştirak ettiler.

Yaklaşık bir aylık çalışmasını kendi tesislerinde sürdürecek olan Doğan Türk Birliği, kamp çalışmasını 17-23 Ağustos’ta Bolu’da gerçekleştirecek.

Doğan Türk Birliği’nin yeni transferleri Sena Develioğlu, Mustafa Vardi ile yabancıları Babacar Diop, Ussumane Djabi ve Amos Gubam Dadet de ilk çalışmada yer aldılar.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, “Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluktan başka hedefi olamaz. O yüzden inşallah bu yılı şampiyonlukla kapatırız” açıklamasını yaptı.

Teknik Direktör Nazım Aktunç, “Camianın istediği disiplinli, düzgün, sahada iyi futbol oynayan iyi bir takım yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.