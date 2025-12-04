KTSÇHB'den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “KKTC’de Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık” konulu istişare toplantısında, “eleştirel görüşlerin ve muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığı” iddia edildi.

KTTB Başkanının toplantı boyunca farklı bir tutum sergilediği savunulan açıklamada, bu tutumun uzmanlık gibi kritik bir konunun yönetilmesi sürecine gölge düşürdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu kadar önemli bir meselenin, hekimlerin tamamını temsil etme sorumluluğunda olan KTTB tarafından tam tarafsızlık ve tam şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği açıktır. Mevcut koşullarda bunun sağlandığına dair bir güven oluşmadığı için, KTTB Başkanını şeffaflığı sağlamaya ve konu ile ilgili oluşan soru işaretlerini gidermeye çağırıyoruz.

KTSÇHB olarak, meslektaşlarımız ve toplum sağlığı adına sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”