Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve kulüp yöneticilerinden oluşan heyet Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Girne Belediye Başkanı Şenkul, kentin spor kulüplerinin öne çıkarılacağı bir yapı oluşturmak istediklerini, belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliği ile dayanışmanın süreceğini kaydederek, geliştirilmekte olan tesisler hakkında D.T.B Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu’dan bilgi aldı.

Şenkul, tesisleşme ile ilgili belediye olarak bu gelişmeleri olumlu bulduklarını ve maddi manevi desteklerinin süreceğini belirtti.