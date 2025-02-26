İbrahim DALOĞLU

Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup’ta

14. hafta tamamlanırken, hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışı nefes kesiyor.

Kırmızı Grup’ta lider Aslanköy, 4 puanlık fark yakalayarak ligin tamamlanmasına 4 hafta kala önemli bir avantaj sağladı. Beyaz Grup’ta ise Baf Ülkü Yurdu liderliğe yükseldi.

ASLANKÖY PUAN FARKINI AÇTI

Kırmızı Grup’ta Aslanköy konuk ettiği Pile’yi 3-0 mağlup etti. Haftaya ikinci giren Dörtyol’un Türkmenköy’e 1-0 mağlup olması sonrasında Aslanköy ilk sırada 4 puanlık avantaj sağladı.

Ligde alt sıralarda ise direk düşme hattında olan Düzova’nın sadece 1 puanı bulunurken, üstündeki Pile’yle 7 puanlık fark olmasından dolayı ligde kalması mucizelere kaldı. Play-out hattında mücadelenin son haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

BEYAZ GRUP’TA LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Beyaz Grup’ta haftaya lider giren Ozanköy, Dikmen Gücü’ne 3-0 mağlup oldu. Baf Ülkü Yurdu ise, Ortaköy’ü 2-0 yenerek Ozanköy’den liderliği devraldı. Dikmen Gücü 2. sıraya yükselirken, Ozanköy 3. sıraya geriledi.

Haftayı boş geçen Girne Halk Evi aldığı 3 puanla play-off için umudunu artırdı.

Öte yandan Beyaz Grupta ligden çekilen B.Bağcıl direk düşerken play-out oynayacak iki takımın Gaziveren, Ağırdağ Boğaz ve Ortaköy takımlarından iki tanesi olacağı oluşan puan tablosunda görülüyor.

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P

1. Aslanköy 14 11 2 1 39 13 26 35

2. Nurol C. Dörtyol 14 10 1 3 49 20 29 31

3. K. Karadeniz 61 14 8 3 3 23 17 6 27

4. U. Group Tuzlaspor 14 7 3 4 29 22 7 24

5. Türkmenköy 14 7 3 4 25 19 6 24

6. B. T. Güvercinlik 14 7 1 6 31 21 10 22

7. Yenierenköy 14 5 1 8 25 28 -3 16

8. G. Gold A. Vuda 14 4 1 9 21 38 -17 13

9. Pile 14 2 2 10 12 41 -29 8

10. Düzova 14 0 1 13 12 47 -35 1

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P

1.Baf Ülkü Yurdu 14 8 4 2 21 3 18 28

2. T. E. Dikmen Gücü 14 7 5 2 31 15 16 26

3. Ozanköy 14 7 5 2 31 18 13 26

4. Girne Halk Evi 14 6 6 2 27 17 10 24

5. Denizli 14 6 5 3 35 21 14 23

6. Karaoğlanoğlu 14 5 6 3 20 15 5 21

7. Amaara Gaziveren 14 4 4 6 19 23 -4 16

8. Ağırdağ Boğaz 14 4 3 7 13 24 -11 15

9. Ortaköy 14 2 4 8 10 21 -11 10

10. Bostancı Bağcıl 14 0 0 14 2 55 -53 0