İbrahim DALOĞLU

Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig'de  Kırmızı ve Beyaz Grup’ta

14. hafta tamamlanırken, hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışı nefes kesiyor.

Kırmızı Grup’ta lider Aslanköy, 4 puanlık fark yakalayarak ligin tamamlanmasına 4 hafta kala önemli bir avantaj sağladı. Beyaz Grup’ta ise Baf Ülkü Yurdu liderliğe yükseldi.

B T M-4

ASLANKÖY PUAN FARKINI AÇTI

Kırmızı Grup’ta Aslanköy konuk ettiği Pile’yi 3-0 mağlup etti. Haftaya ikinci giren Dörtyol’un Türkmenköy’e 1-0 mağlup olması sonrasında Aslanköy ilk sırada 4 puanlık avantaj sağladı.

Ligde alt sıralarda ise direk düşme hattında olan Düzova’nın sadece 1 puanı bulunurken, üstündeki Pile’yle 7 puanlık fark olmasından dolayı ligde kalması mucizelere kaldı. Play-out hattında mücadelenin son haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

BEYAZ GRUP’TA LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

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Beyaz Grup’ta haftaya lider giren Ozanköy, Dikmen Gücü’ne 3-0 mağlup oldu. Baf Ülkü Yurdu ise, Ortaköy’ü 2-0 yenerek Ozanköy’den liderliği devraldı. Dikmen Gücü 2. sıraya yükselirken, Ozanköy 3. sıraya geriledi.

Haftayı boş geçen Girne Halk Evi aldığı 3 puanla play-off için umudunu artırdı.

Öte yandan Beyaz Grupta ligden çekilen B.Bağcıl direk düşerken play-out oynayacak iki takımın Gaziveren, Ağırdağ Boğaz ve Ortaköy takımlarından iki tanesi olacağı oluşan puan tablosunda görülüyor.

Kırmızı Grup                    

O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. Aslanköy                      14       11        2          1          39        13        26        35

2. Nurol C. Dörtyol         14       10        1          3          49        20        29        31

3. K. Karadeniz 61           14        8          3          3          23        17        6          27

4. U. Group Tuzlaspor    14        7          3          4          29        22        7          24

5. Türkmenköy                14        7          3          4          25        19        6          24

6. B. T. Güvercinlik          14        7          1          6          31        21        10        22

7. Yenierenköy                14        5          1          8          25        28        -3         16

8. G. Gold A. Vuda          14        4          1          9          21        38        -17       13

9. Pile                                14        2          2          10        12        41        -29       8

10. Düzova                       14        0          1          13        12        47        -35       1

Beyaz Grup                     

O         G         B          M        A         Y          AV       P

1.Baf Ülkü Yurdu             14        8          4          2          21        3          18        28

2. T. E. Dikmen Gücü       14        7          5         2          31        15        16        26

3. Ozanköy                        14        7          5          2          31        18        13        26

4. Girne Halk Evi              14        6          6          2          27        17        10        24

5. Denizli                          14        6         5          3          35        21        14        23

6. Karaoğlanoğlu             14        5          6          3          20        15        5         21

7. Amaara Gaziveren      14        4          4          6          19        23        -4         16

8. Ağırdağ Boğaz             14        4          3          7          13        24        -11       15

9. Ortaköy                        14        2          4          8          10        21        -11       10

10. Bostancı Bağcıl         14        0          0          14        2          55        -53       0