Alayköy’de meydana gelen şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Rezvan Balçık dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Portakal zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, zanlının 14.05.2026 tarihinde 11:15 raddelerinde satın aldığı JS144 plakalı Hyundai Matrix marka aracı kendisine devretmediği gerekçesiyle 51 yaşındaki M.D ile Alayköy’de çalıştığı iş yerinin ofisi içerisinde oturduğu esnada araba devri konusundaki husumetten dolayı bir sözlü tartışma yaşadıklarını ve zanlının “Ben söylediysem yarın olacak yoksa seni burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve sağ eli ile M.D.’nin yüzünün sol tarafına birkaç kez yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının 14 Mayıs’ta tutuklandığını, olayın meydana geldiği iş yerine ait kameraların incelendiğini, tehdit ve darp suçunun görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının aleyhine getirilen davalardan şiddet tehdidini kabul etmediğini ancak darp suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın zanlımın etki edebileceği oranda tamamlanmış olup zanlının ileride davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının sabıkası veya askıda davası olup olmadığını sordu. Polis, zanlının askıda davası olmadığını ancak geçmişte benzer suçtan sabıkası olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 1 kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.