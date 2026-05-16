KKTC Havalimanı’nda meydana gelen ” Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Özge Yaren Apay ile Muhammed Can Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Havalimanı’nda Türkiye’de sakin zanlıların yolcu çıkış kısmında bulunan X-Ray cihazından geçmekte oldukları esnada Apay’ın valiz içerisinde metal bir nesne olduğunun tespit edilip şüphe üzerine yapılan arama sonucunda kalemlik çanta içinde metal öğütücü ve el çantası içerisinde ise küçük kavanozda hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlı Apay’ın ifadesinde tatil için ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın uyuşturucu ister misin diye sorduğunu ve kabul ederek, aldığını söylediğini aktardı.

Polis, emare olarak alınan madde ve metal öğütücünün incelenmek üzere devlet laboratuvarına gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis, zanlılara uyuşturucu veren şahsın tespiti için de soruşturma başlatıldığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.