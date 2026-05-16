Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mohamed Awad ve Amro Sudan dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde araç sürücüsü olarak bulunan Mohamed Awad ve konu araçta yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Mohamed Awad’ın tasarrufunda A4 kağıdına sarılı bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.