KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sudanlı Nasreldin Musa Adam Mohammed dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine gelen zanlının ülkesine gitmek istemesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde 3 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 11 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.