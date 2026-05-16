KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sudanlı Nasreldin Musa Adam Mohammed dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdiler
Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine gelen zanlının ülkesine gitmek istemesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde 3 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 11 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.