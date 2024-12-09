27 sendika “Hükümetin hayat pahalılığı hesaplama yöntemini değiştirme ve toplu iş sözleşmesi hakkına müdahale girişimlerine" karşı Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, hayat pahalılığının CD üzerinden yapılan hesaplama ile düşük belirlenmesini eleştirerek, Maliye Bakanlığına CD attı.

Sendikalar, halkın ve çalışanların fakirleşmesine yönelik adımlara karşı mücadelenin toplum ile birlikte yükseltileceğini vurguladı.

-Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, temel gıda maddeleri dahil tüm kalemlere yapılan zamlarla halkın alım gücünün gerilediğini, buna rağmen hayat pahalılığı hesaplanması ile ilgili yasa hazırlığı yapıldığını ve hayat pahalılığının düşük gösterildiğini kaydetti.

Halkın fakirleştirildiğini, sermayenin de zenginleştirilmek istendiğini ifade eden Eylem, hükümetin çalışanlara insanca yaşamı reva görmediğini savundu.

Hükümeti halk yararına adımlar atılması yönünde uyardıklarını kaydeden Eylem, dayatmalara karşı mücadeleyi toplumla birlikte yükselteceklerini kaydetti.

Eylem, sendikal haklar, özgürlükler ve kamusal hizmetlerin sendikaların toplumla birlikte ortaya koyacağı mücadeleyle korunacağını, bu mücadelenin yükseltileceğini ve vazgeçilmeyeceğini söyledi.

-Kapısız

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız da, hükümeti eleştirerek, hükümetin, çalışanlardan ve halktan kesinti yaparak onları fakirleştirme çabası içinde olduğunu savundu.

HTKS'nin ortaya koyduğu eylemi, hükümetin anayasal düzeni bozarak engellediğini belirten Kapısız, hükümetin, sivil havacılıkta, hava limanındaki sıkıntıları gidermek yerine yasa gücünde kararname ile devlet yönetmeye çalıştığını savundu.

Hükümeti “siyasi çete” olarak niteleyen Kapusuz, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

-Atan

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan da, hükümetin sendikaları dikkate almadığını belirterek, toplu iş sözleşmesi düzenlemesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Atan, hükümetin elini halkın cebine atmaya başladığını ifade ederek, halkın alım gücünün korunması gerektiğini, bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Atan, hayat pahalılığı hesaplamalarının doğru veriler üzerinden yapılmasını istedi. Atan, hükümete, sendikaların sesine ve randevu taleplerine cevap verme çağrısı da yaptı.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, eylem hakkının kararnamelerle engellenmesinin yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, sendikaların grev ve eylem haklarının gasp edildiğini savundu. Bengihan, bunu “darbe” olarak niteledi, “mahkemeye gideceğiz” dedi.

Grev yasağı kararını eleştiren Bengihan, Meclis açık olduğu bir dönemde kararname çıkarılmasının yanlış olduğunu, demokrasi ile hukukun katledildiğini söyledi ve bunun toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin yazdıklarından dolayı yargılandığını, grev hakkının engellendiğini, halkın fakirleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Bengihan, Maliye Bakanlığının sendikalarla protokol masasına oturması gerektiğini, ancak burada bile yasaya aykırı hareket edildiğini savundu.

Bengihan, Maliye Bakanına sembolik olarak CD üzerinden hayat pahalılığı belirlenmesini eleştirmek amacıyla “Recep İvedik” filmlerini içeren CD’leri hediye ettiklerini belirtti.

-Maviş

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, CD’lerle karın doymadığını ifade ederek, hayat pahalılığı hesaplamalarının artık yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Maviş, bu mücadelenin sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesi olduğunu belirterek, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin çalışanları fakirleştirecek şekilde değiştirilmesini ve toplu iş sözleşmesi hakkına yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Devrimci Genel İş Sendikası (Devrimci Genel-İş), Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası(Emek-İş), Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ), Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), KKTC Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) destek verdi.