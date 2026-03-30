Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine yönelik hazırladığı yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu gündemine taşınması, ada genelinde büyük bir öfkeye ve genel greve yol açtı. Bugün sabah saatlerinde Meclis önünde toplanan eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından polis barikatını yarmayı başaran sendika temsilcileri ve üyeleri, Meclis yerleşkesine giriş yaptı.
Eylem sırasında söz alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, mevcut düzenlemeyi "halkı fakirleştirme projesi" olarak nitelendirdi. Sermaye kesimine sağlanan imtiyazlara tepki gösteren Eylem, Başbakan’ın çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi halinde sendikaları derhal masaya çağırması gerektiğini vurguladı.
Grev Dalga Dalga Yayılıyor
Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, hayat pahalılığı artışının Nisan ayından sonra Ocak 2027’ye kadar durdurulacağına yönelik açıklaması, çalışma hayatında fitili ateşleyen temel unsur oldu. Ekonomik denge gerekçesiyle alınan bu karara karşı sendikalar tek ses oldu:
KTÖS ve KTOEÖS: Okullarda greve giderek sınavları iptal etti ve öğretmenlerle birlikte meydanlara indi.
KTAMS: Tüm iş yerlerinde sonuç alıncaya kadar sürecek olan grevi saat 08.00 itibarıyla başlattı.
Gümrük Çalışanları ve Tel-Sen: Tasarı geri çekilene dek mücadelenin süreceğini belirterek üyelerini Dereboyu’nda topladı.
Destek Veren Kuruluşlar: Tabipler Birliği, ödeneğin dondurulmasının dar gelirliyi ezeceğini savunurken; Basın-Sen, mücadelenin sadece kamu değil özel sektör çalışanları için de kritik olduğunu hatırlattı.
Siyasi kanattan Halkın Partisi de sürece dahil olarak, hükümetin bu hamlesini "güven eksikliği" olarak yorumladı ve krizin ancak yeni bir yönetimle aşılabileceğini savundu. Meclis önündeki bekleyiş ve sendikaların kararlı duruşu devam ediyor.