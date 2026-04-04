Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 9 yılın ardından başkanlığa veda edeceğini açıkladı.

Mart 2017’den bu yana sendikanın başkanlığını yürüten Eylem, bu ay yapılacak olağan genel kurulda yönetim kuruluna aday değil. Eylem bu kez disiplin kurulu adayı olarak genel kurulda yer alacak.

KTOEÖS Tüzüğü'ne göre başkanı, genel sekreteri, eğitim, örgütlenme, mali sekreteri yürütme kurulunu yönetim kurulu belirliyor. Eğitim politikaları, öğretmen hakları, laiklik ve sendikal eylemler konularında aktif duruşuyla tanınan Eylem, özellikle hükümet politikalarına yönelik eleştirileri ve düzenlenen grevlerdeki öncü rolüyle tanınıyor.

Dün Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu “Kaptan'ın Günlüğü” programına katılan Eylem, “Muhtemelen başkan olarak son geldiğim programdı bu.” dedi.