Kıbrıs'ın kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri kabul edilen Selimiye Camii, 2019 yılında başlayan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Tören, Türkiye’deki Vakıf Haftası çerçevesinde düzenlenen “101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni” ile eş zamanlı olarak yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katılıp, konuşma yaptığı canlı açılış törenleri sırayla KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep'te düzenlendi.

Lefkoşa Selimiye Camii'deki törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer ile KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın yanı sıra birçok üst düzey yetkili, din adamı ve vatandaş katıldı.

Törende, Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu.

- Erdoğan: “Son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927’ye ulaştı”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, Vakıflar Haftası’nın bu yılki temasının “Vakıf ve Aile” olarak belirlendiğini ifade ederek, bu tema ekseninde hafta boyunca etkinlikler yapılacağını dile getirdi.

“Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz” vurgusu yapan Erdoğan, köklü vakıf geleneğinin kurulması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini 101 yıldır TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığını söyledi.

Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptıkları eserlerle daha anlamlı hale getirdiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye’de ve yurtdışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışının bugün yapıldığını kaydetti.

Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete giren eserlerin ülkeye, Türk milletine ve gönül coğrafyasındaki dostlarına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapıların, her birinin yüksek bir estetik anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırladır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir” diye konuştu.

- “Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs’ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı”

“Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz” diyen Erdoğan, son iki yılda Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs’ta toplam 20 yapının restorasyonunun tamamlandığını söyledi. Erdoğan, “Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen üç çalışma ise devam ediyor” dedi.

2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısının 5 bin 927’ye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, bu çalışmalarda 12,3 Milyar TL büyüklüğünde kaynak kullanıldığını kaydetti.

Restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, Vakıf Haftası'nı tebrik etti.

- Tatar: "Selimiye Camii, 450 Yıldır Kıbrıs Türkü’nün inancının simgesi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı.

Geçen hafta yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılışını hatırlatan Tatar, “Bugün de 1000 yıllık abidenin restorasyonu sonrasında açılışına şahitlik ediyoruz” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün büyük gayretleri ve son 4 buçuk yılda yapılan çalışmaların sonucu restorasyonun tamamlanmasının KKTC için büyük bir kazanım olduğunu belirten Tatar, Selimiye Camisi’nin, 1571'de Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethedilmesiyle birlikte 450 yıldır Kıbrıs Türkü’nün ibadeti, duaları ve inançları için kullanıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1948 yılında ENOSİS’e karşı yapılan mitingin de Selimiye Cami’sinin meydanında yapıldığını söyledi.

-Lefkoşa’nın kalbinde yükselen tarih: Selimiye Camii

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan Selimiye Cami, yüzyıllar boyunca hem dini, hem de tarihi kimliğiyle ön plana çıktı.

Selimiye Camii, tarihsel ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali, 1192’de Lüzinyanlar tarafından inşa edildi. Bir dönem Tapınak Şövalyeleri’ne de ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, Osmanlıların Lefkoşa’yı fethiyle birlikte harap durumdaki yapı, tamir edilip camiye dönüştürüldü.

Lefkoşa’da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı olma özelliğini taşıyan Selimiye Camii, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı.

- Aslına uygun şekilde restore edilen Selimiye Camii, depreme karşı güçlendirildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle tamamlanan restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı depreme karşı güçlendirilirken; taş işçiliği, kubbeler ve iç mekân detayları aslına uygun şekilde restore edildi.