Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerine yapımı süren yeni yonca kavşağın isminin “İrsen Küçük Köprülü Kavşağı” olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Arıklı, kavşağın büyük bir projeye dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Harika bir Köprülü Kavşak oluyor. Adını, ‘İrsen Küçük Köprülü Kavşağı’ koyacağız. Çünkü bu proje, 2012'de onun zamanında başlamıştı. Bitirmek bize nasip olacak inşallah…”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, projenin temellerinin eski Başbakan İrsen Küçük döneminde atıldığını hatırlatarak, bugüne kadar tamamlanamayan projeyi sonuçlandırmanın kendi dönemlerine nasip olduğunu vurguladı.