Gençlik, öğrenci ve tematik alanlarda faaliyet gösteren sekiz sivil toplum örgütü, iki toplumlu gençlik diyaloğunun geliştirilmesine katkı sağlaması hedefiyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ortak bir metin sundu.

Sekiz sivil toplum örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, gençlerin, iki toplum arasında güven, diyalog ve iş birliği kültürünün geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenebileceği ifade edilerek, bu doğrultuda İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin, daha kapsayıcı bir temsil yapısına sahip olması ve faaliyetlerinin gençlerin ihtiyaçlarına etkin ve sürdürülebilir biçimde cevap verecek şekilde güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Konu hakkında görüş ve önerileri paylaşmak amacıyla bir grup temsilcinin dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu görüşmede sunduğumuz ortak metnin, iki toplumlu gençlik diyaloğunun geliştirilmesine ve gençler arasında kalıcı iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

-“Öğrenci Paketi” de Cumhurbaşkanına sunuldu

Görüşmede ayrıca, öğrencilerin gündelik yaşamını doğrudan etkileyen başlıkları içeren “Öğrenci Paketi”nin de Cumhurbaşkanı’na sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz ayrıntılı biçimde aktarılmış; özellikle Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin karşı karşıya kaldığı telefon kayıt ücreti sorunu, Dişte Uzmanlık Sınavı ve kontenjanlarına ilişkin kısıtlar ile askerlik erteleme işlemlerinin dijital ortama taşınması gerekliliği gibi konulara dikkat çekilmiştir. Bu alanlarda atılacak somut adımların, öğrencilerin yaşam koşullarını doğrudan iyileştireceği vurgulanmıştır.”

Açıklamada, örgütlerin, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini görünür kılmaya, çözüm odaklı öneriler geliştirmeye ve ilgili makamlarla yapıcı bir diyalog içerisinde bu süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şu şekilde:

“Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği (KTOG), Mağusa Gençlik Merkezi Derneği