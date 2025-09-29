Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede müzakerelerin yeniden başlamasına bağlı olduklarını dile getidiğini kaydetti.

Hristodulidis, üçlü görüşme sonrasında ise yaptığı açıklamada KKTC’deki seçimler nedeniyle bir gelişmenin yaşanmayacağını ancak çabanın durmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.

Amacın, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olduğunu ifade eden Hristodulidis, genişletilmiş toplantının da yıl sonundan önce yapılacağını belirtti.

Hristodulidis, “Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” tarafından düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada ise, ülkenin 5” yıldır “işgal altında” olduğunu, hükümete geldiği andan itibaren müzakerelerin yeniden başlaması için çalıştıklarını, yedi yılın ardından, konferans ve görüşmelerle, uluslararası unsuru da yeniden harekete geçirmeyi başardıklarını savundu.

Türkiye-Avrupa ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesiyle, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasından da söz eden Hristodulidis, Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu başkanlarının, BM Genel Sekreterine yönelik yolladıkları mektuptan da söz etti.