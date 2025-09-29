Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulunun (BMGK) 80. Üst düzey toplantıları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi. Tatar, Genel Sekreter ve Rum lideri Nikos Hristodulidis arasında yapılacak üçlü görüşme öncesinde düzenlenen görüşmenin ardından BM’de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Guterres ile samimi ve yapıcı bir toplantı yaptıklarını belirten Tatar, Guterres’e Kıbrıs’ta güven ve işbirliği tesisi yönündeki tüm değerli çabaları için teşekkür etti.

“Ana mesajım açıktır, adadaki iki halk acilen kültürel bir işbirliğine gitmelidir” diyen Tatar, 50 yılı aşkın süredir federal çözüme dayalı müzakerelerin hepsinin çöktüğünün altını çizdi. Bu temele dayalı yol artık tamamen tükenmiştir” diye konuşan Tatar, 1960’lardan beri en son da Annan Planı ve Crans Montana’da görülen sonucun hep aynı olduğunu, bunların Rumlar tarafından reddedildiğini bunun da nedeninin Rum tarafının, eşitlik temelinde Kıbrıs Türk tarafıyla yönetimi ve refahı paylaşma yönünde isteğinin olmaması olduğunu söyledi.

Bu sırada Kıbrıs Türk toplumunun da uluslararası toplumun bu insanlık dışı izolasyonu sona erdirme, doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temaslar dahil olmak üzere temel insan haklarına saygı gösterilmesi için verdiği sözleri yerine getirmesini beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşım benimsemenin zamanı gelmiştir. Kıbrıs’ta herbirinin kendine has ayrı demokratik kurumları, kimlikleri ve amaçları olan iki ayrı halk bulunmaktadır” dedi. Adada herhangi bir çözümün sürdürülebilir olması için Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü temel alması gerektiğini söyleyen Tatar, bu kapsamda özellikle ticaret, halk sağlığı, çevre ve kaynak yönetimi alanlarında iki taraf arasındaki işbirliğinin öncelikli hale gelmesi gerektiğini belirtti.