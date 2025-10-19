KKTC genelinde yapılan “Cumhurbaşkanlığı Seçimi” kapsamında oy verme işlemleri sırasında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket eden 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subayı Müfettiş Yılmaz Hacıoğulları'nın yaptığı açıklamaya göre; altı kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin tasarrufunda bulunan cep telefonuyla birlikte oy kullanma kabinine girdiği, bir kişinin oyunu kullandıktan sonra oyunu hangi adaya verdiğini gösterdiği ve sözlü olarak açıkladığı, bir kişinin oyunu kullandıktan sonra başka bir şahsın oy kullandığı kabine girerek yönlendirme yaptığı ve bir kişinin izinsiz olarak sandık alanının fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.