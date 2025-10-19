Mesarya bölgesinin güney sınır köylerinden Pile sevilen sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Pile köyünün sevilen siması Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası eski şube müdürlerinden olan Fikret Sakallı dün vefat etti.

Pile Türk Spor Kulübü’ne uzun yıllar başkanlık yapan ve köylü tarafından sevilen sima Sakallı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Pile köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Pile Türk Kabristanlığı’nda defnedilecek.