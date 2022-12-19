“Kırsal bölgeler göz ardı edildi”

CTP’nin LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli: “Lefkoşa’nın kırsal kesimindeki insanlar belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, LTB sınırları içerisindeki kırsal kesimde yaşayan insanların belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını, göreve geldikten sonra bu sorunu çözeceklerini açıkladı. LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün beraberindeki meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. LTB sınırlarında yer alan kırsal kesimin oldukça göz ardı edildiğini dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, Haspolat ve Hamitköy bölgelerinde çiftçilik ve hayvancılık yapıldığını, ancak bu insanların yerel hizmetlerden yeterli derecede faydalanamadığını söyledi. Bu konuda yapılabilecek birçok şey olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, Haspolat Arıtma Tesislerindeki suya değindi. Bu suyun tarımsal maksatla kullanılması gerektiğini ancak bu işlemin uygulanmadığını belirten Sıla Usar İncirli, bunun çok vahim bir ihmal olduğunu kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Biz o suyun tarımsal maksatlı kullanılması için projemizi hazırladık. Bunu hayata geçireceğiz. Bu kadar su sıkıntısı çekilen bir ülkedeyiz ve orada günde 40 bin metreküp su çıkıyor. Bu su çok kaliteli bir sudur ve üreticiye büyük fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.

