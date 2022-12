“Harmancı göz boyamayı tercih ediyor”

UBP’nin LTB Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, mevcut başkanın Lefkoşa’nın bölgesel sorunlarına eğilmek yerine göz boyamayı tercih ettiğini söyledi





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Küçük Kaymaklı’da vatandaşlar ile bir araya geldi.

Lefkoşa’nın gelişen bir şehir olarak, her bölgesinin farklı sorunları bulunduğuna işaret ederek, her bölge için farklı bir yaklaşım sergilemek gerektiğini anlattı.

“Yerelden yönetim anlayışı bunu gerektirir” vurgusu yapan Gardiyanoğlu, mevcut başkanın Lefkoşa’nın bölgesel sorunlarına eğilmek yerine göz boyamayı tercih ettiğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “Lefkoşa büyüyen ve gelişen bir şehir olarak farklı hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Her bölgenin kendi yapısı itibarıyla ihtiyaçlarının farklılık göstermesi son derece doğaldır. Bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek önemlidir. Mevcut başkan ne yazık ki bunu başaramamıştır. Ancak bir diğer üzücü nokta da, diğer aday arkadaşların da mevcut başkan ile aynı hataya düştüklerini görmektir. Başta mevcut başkan olmak üzere diğer aday arkadaşlar da ne yazık ki sürüklendikleri yanlıştan bir türlü kurtulamıyorlar. Lefkoşa’nın kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Sekiz buçuk yıl mevcut başkanın yanlışlarından vazgeçmesini beklemekle boşuna geçti. Şimdi kaybedecek bir dört yılımız daha olmamalı. Biz Lefkoşa’yı genel yapısı itibarıyla sahip olduğu bölgeler bazında ele alarak, her bölgenin kendine has sorunlarını doğrudan çözmeye odaklandık. Sadece sorunları değil, çözümlerini de iyi biliyoruz” dedi.