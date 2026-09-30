Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından Sazlıköy'de yapılan park hizmete açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Sazlıköy’ün önemli bir ihtiyacını daha karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Tuğlu, belediyeye bağlı tüm köylerde ihtiyaçları yerinde tespit ederek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tuğlu, “Bizim için bir yatırımın en güzel karşılığı, insanımızın yaşamına dokunduğunu görebilmektir. Bugün burada çocuklarımızın neşesine, heyecanına ve mutluluğuna ortak olmak her şeye değer. Sazlıköyümüzün önemli bir eksikliğini daha tamamladık. Parkımız çocuklarımıza, ailelerimize ve köyümüze hayırlı olsun.” dedi.