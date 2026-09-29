Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı’da Şehit Fehim Mehmet Sokak, Geçitkale’de de Ecevit Caddesi'nin asfaltlanması için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Belediye'nin Basın ve Yayın Birimine yaptığı açıklamada Halil Kasım, “Meclisimizden onay çıktı, beldedeki iki köyde yol yapımı için ihale hazırlığı sürüyor. Serdarlı’da Şehit Fehim Mehmet Sokak; Geçitkale’de ise Ecevit Caddesi asfaltlanacak. İki yol yapım işi için gerekli teknik ve idari hazırlıklar yürütülüyor. Geçitkale’ye 2 bin 700 metre, Serdarlı’ya 770 metre uzunluğunda yol yapılacak. İki köyün asfalt serimi Kasım 2026’da tamamlanacak” dedi.

Projeler için keşif, şartname ve ihale süreci için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kasım, ihtiyaç duyulan bölgelerde yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

İki projenin de Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin ciddi katkısı ve Belediye kaynaklarıyla yapılacağını ifade eden Kasım, “Beldede, yol altyapısını güçlendireceğiz” dedi.

Açıklamada, kaldırım ve taş duvar örülen söz konusu Serdarlı’daki yolda, 640 metre yağmur suyu drenaj ve menfez hattının da döşeneceği belirtildi. Yolların tamamlanmasıyla Tatlısu ve Çınarlı’ya ulaşımın daha güvenli ve konforlu olacağı ifade edildi.