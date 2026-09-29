Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında İlköğretim Dairesi’ne bağlı belde okullarının 4’üncü sınıfları ile Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullara yönelik bilim ve sanat eğitimleri Merkez Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yeniden başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, öğrenciler, seramik atölyesi ve robotik kodlama eğitimlerine katılacak. Haftanın beş günü, ders saatlerinde gruplar halinde devam edecek eğitimler, belediye eğitmenleri tarafından verilecek. Öğrencilerin, Merkez Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ne ulaşımı da yine belediye tarafından sağlanıyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, derslerinde başarılar diledi.