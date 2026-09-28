Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürüleceğini belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda denetimden taviz vermeyiz.” dedi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Zabıta Birimi’nde görevli iki kişilik ekip, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 4 köyde bulunan 6 okul kantininde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında Serdarlı İlkokulu, Gönendere Şehit Salih Terzi İlkokulu, Şehit Zehra Çorba Ortaokulu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Geçitkale İlkokulu ve Ulukışla İlkokulu kantinleri kontrol edildi.

Denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza ve saklama koşulları ile genel hijyen şartları incelendi.

-“Ekiplerimiz eğitim dönemi boyunca sahada olacak”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, denetimlerin yalnızca eğitim yılının başlangıcında yapılan kontrollerle sınırlı kalmayacağını belirterek, eğitim dönemi boyunca belediye ekiplerinin sahada olacağını söyledi.

“Denetimlerimizi yalnızca eğitim yılının başlangıcında yapılan kontroller olarak görmüyoruz. Eğitim dönemi boyunca ekiplerimiz sahada olacak, gerekli kontrolleri düzenli şekilde yapacak. Okullarımızda güvenli ve sağlıklı bir ortamın korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyen Kasım, okul kantinlerine yönelik denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kasım, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapıldığını belirterek, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Belediyenin çocukların sağlığını ilgilendiren konularda sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Kasım, okul kantinlerine yönelik denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini ifade etti.