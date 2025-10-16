Sarro yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sokak hayvanı popülasyonunun her geçen gün arttığını belirterek, son dönemde bazı belediyeler kısırlaştırma faaliyetlerine devam etseler de bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılki bütçesinde öngörülen “sokak hayvanı kısırlaştırma” kaleminin yıl sonunda ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle Maliye’ye geri iade edildiğini ileri süren Sarro, şunları kaydetti:

“Buna rağmen hayvanlar seçim malzemesi yapılana kadar bu konuda bir açıklama yapmamıştık. Fakat görüyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Sibel Tatar, kısırlaştırma faaliyetleriyle ilgili geçen gün bir ziyarette bulunarak, bu yönde basına haber servis edilmiştir. Dilsiz hayvanların seçim malzemesi olarak kullanılmasına karşıyız ve bunu kınıyoruz.”