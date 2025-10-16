Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açılış konserlerinin ilki, 30 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. İkinci konser ise, 31 Ekim Cuma, saat 20.00’de, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi “Mavi Salon”, Lefkoşa’da müzikseverlerle buluşacak.

Orkestra şefi Antonio Pirolli yönetiminde ve keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’in solist olarak katılımıyla gerçekleşecek konser programında, Ludwig van Beethoven’ın Keman Konçertosu Re Majör, Op. 61 ve Senfoni No.6 Fa Majör, Op. 68 “Pastoral” eserleri de yer alacak.

Konserler, Türkiye İş Bankası ana sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Sky Roof Hotel iş birliğiyle düzenlenecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni sezon açılış konserleri halka açık ve ücretsiz olacak.



