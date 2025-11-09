Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ortak prodüksiyonu olan “Saraydan Kız Kaçırma” operası, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sahnelendi.

KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, günler öncesinden tüm biletleri tükenen temsili, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Özgür Aslan, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ve TC Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu da izledi.

Temsil sonunda sanatçıların dakikalarca ayakta alkışlandığı belirtilen açıklamaya göre, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile solist sanatçı ekibi, temsilin ardından sahne arkasına gelen Başkonsolos Erkmen ile anı fotoğrafı da çektirdi.

Temsilin ardından bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geri dönen KKTCDOB ekibinin, 14 Kasım’da gerçekleştirilecek “Marşlarla Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” için hazırlıklarına başladığı belirtildi.