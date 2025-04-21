TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın toplumu sarsan, kalben yaralayan ithamlarına Emekli Polisler Derneği (Empolder)’den tepki geldi.

Empolder Yönetim Kurulu adına genel başkan Birol Atasü yaptığı yazılı açıklamada, yüklendiği önemli misyon gereği sayın başdanışman Oktay Saral’ın Kıbrıs davasını, Kıbrıslı Türklerin Ada toprağında tutunabilmek adına yüzyıllar boyu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden destek alarak yürüttüğü ortak mücadeleyi çok iyi anlaması gerektiğine işaret etti.

Genel Başkan Birol Atasü açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ancak ileri sürdüğü görüşler gösteriyor ki sayın başdanışman Kıbrıs davasını tam anlamıyla kavrayamadığı gibi hissiyatına da yenik düşmüştür. Oysa bilmeliydi ki Türkiye ile birlikte dünyaya karşı verilmekte olan mücadeleye verilebilecek en büyük zarar “ Kıbrıslı Türkiyeli” ayrıştırmasını bilerek ya da bilmeden körüklemektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenlerin bugüne kadar gözettikleri en büyük hassasiyetlerin başında bu geliyordu. Ne yazıktır ki sayın Saral kamuoyu ile paylaştığı düşüncelerde bu hassasiyete büyük zarar vermiştir.

Davaya ve mesleğimize karşı yıllarca mücadele veren biz emekli polisler camiası olarak sayın başdanışman Saral’dan Sayın Başbakan ve halkımız için özür bekliyor ve onu davayı daha yakınen öğrenebilmesi açısından davaya yıllarını vermiş insanlarımız, milli arşivimiz, demokratik kurumlarımızı yönetenlerimiz ve üniversitelerimizden doğru bilgileri almasını öneririz.”