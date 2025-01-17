KKTC Cimnastik Federasyonu, federasyona ait cimnastik malzemelerini, yeni salon yapımı bitene kadar federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun eşi Ayşegül Özyürek’in direktörlüğünü yaptığı Özyürek Ticaret Ltd. Atak Eğitim Merkezi’ne ait apartmanının giriş katına koymuştu.

Cimnastik malzemelerinin federasyonun haberi olmadan dışarı atıldığını söyleyen KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Eşim Ayşegül Özyürek’in 7 yıldır kirasında bulunan Hamitköy Anıttepe Yolu üzerindeki apartmanın giriş katına koyduğumuz federasyona ait cimnastik malzemeleri, federasyonun, bizlerin haberi olmadan dışarı atıldı. Apartmandaki malzemelerimizin, bizlere sorulmadan ve bizlere haber verilmeden yerleri değiştirildiği ve çatıya atıldığı haberini alınca Salı günü malzemeleri almaya gittik.

Malzemelerin bıraktığımız ve kilitli olan odada değil de damda olduğunu öğrenince binaya polis çağırdık. Malzemelerimiz bıraktığımız yerde olmadığını, bizlere sorulmadan yer değiştirildiğini polise bildirdik. Polisle yapılan görüşmeler sonucunda bize, Salı günü malzemelerimizi vereceklerinin sözünü alarak oradan ayrıldık.

Salı günü bazı olaylardan ötürü malzemelerimizi almaya gidemedik. Daha sonra gittiğimizde ise malzemelerin bıraktığımız yerde ve damda değil de üst kattaki odanın birine koyulduğunu gördük. Malzemelerimizi teslim alırken dışarıda atılı olmaları sebebiyle hepsinin içinden suların döküldüğü ve zarara uğradığını tespit ettik. Ayrıca eksik malzemelerin olduğunu da tespit ettik. Süreci polise bildirdik. Eksik ve yıpranmış malzemelerimizden ötürü şikayetçi olup, konuyu yargıya taşıdık.”