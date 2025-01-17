KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Lapta Huzurevi Evi’ne ziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri, huzurevi sakinleri ile hep birlikte eğlenceli sohbetler ve şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Yaşlılara moral vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, dernek yönetimi anlamlı bir yardımla huzurevine destek oldu.

Huzurevi sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla; KKTC Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Servet Şahan ve eşi Melek Şahan tarafından klima alınmış olup, battaniye, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri de huzurevine teslim edildi. Ayrıca bakım ve yenileme çalışmalarının yapılacağı yerler belirlenerek gerekli çalışmalar için hazırlıklara başlandı.

Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.