Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitköy’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 85 yaşındaki Turan Obalı’nın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Hem çok üzgünüm hem de çok kızgınım.

Geçen gün de söylemiştim, trafik kurallarına uyulmaması şuan ülkemizin milli güvenlik sorunudur ve bir sonraki kurban herhangi birimiz olabiliriz diye.

Özelde Türk Mahallesinin, genelde ise ülkemizin Turan abisi kendi şeridinde aracını kullanırken hayattan koparıldı.

Şimdi kazanın nasıl olduğunu bilmeyen bazıları çıkacak ve “o yaşta araba kullanılmaması lazım” diyecekler.

Oysa Turan amcayı tanıyanlar bilir yaşı 85 olsa da hem ruhen hem de fiziken 50 yaşındakilerden daha sağlıklı idi.

Ve kaza diğer aracın karşı şeride geçip kendi şeridinde kurallara uygun şekilde seyahat eden Turan amcamızın aracına vurmasıyla gerçekleştiği gerçeğini herkesin bilmesini istiyorum.

Bize bu ülkeyi, yaşadığımız hayatı sağlayan büyüklerimizi bile koruyamıyoruz artık.

Ben üzgünüm olduğumdan çok öfkeliyim ve Turan amcamıza karşı kendimi mahcup hissediyorum.

Affet bizi Turan amca, biz sizlere layık olmak yerine dünyevi kazançlara teslim olmuş, değerlerini kaybetmiş bir insan topluluğu haline geldik”