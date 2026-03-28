Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, mevcut ekonomik krize ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin daha önceki krizlerden farklı olduğuna dikkat çekti.

Çağıner, açıklamasında şöyle dedi:

“Yaşanan mevcut kriz daha önce yaşadığımız hiç bir krize benzemiyor. Birincisi kriz şu an bizi vurdu ve ekonomik olarak tahribat verdi. Yani geliyor değil geldi. Sadece daha TAM etkisini hissetmedik; daha pahalılık ve ekonomik daralma tam hissedilmediği için fikir yürütecek moral ve zamanımız var sanıyoruz. Hatta protesto eylem yapma hayallerimiz bile var. Maalesef ilk etkilenen sektörlerin başında gelen otelcilik ve turizm sektörü temsilcisi olarak acil olarak gerçek ve gerekli önlemleri almazsak işsizlik ve sonuçları olacak olan ekonomik daralma o kadar hızlı olacak ki hepimiz şaşıp kalacağız. Bu bir uyarıdır. Gerçek durumu anlamak ve alınabilecek önlemleri almak başta iktidarın sonra muhalefetin ekonomik örgütlerin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının görevidir. Topyekün birlikte hareket etmek zorundayız.”