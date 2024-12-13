Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yeni kara sınır kapılarının açılması isteğini ortaya koyarak, bu konudaki çabalara destek belirtti.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut sınır kapılarında izdihama varan yoğunluk yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu belirtilerek, her iki taraftaki yetkili makamların “geçişlerin rahat ve hızlı yapılabilmesi için somut adımlar atılacağını” söylediği kaydedildi.

Mevcut sınır kapılarının yetersiz olduğunun ve bunları iyileştirme çabalarının soruna çare olmayacağının belirtildiği açıklamada, yeni sınır kapılarının açılmasının şart olduğu vurgulandı.

Sınır kapılarının ekonomiye sağladığı katkılardan bahsedilen açıklamada, “Sınır kapılarının ekonomik açısından hayati önem taşıdığını düşündüğümüzden yeni sınır kapılarının açılmasını önemsiyoruz ve bu konuda devlet ve hükümet yetkililerinin atacağı adımları destekliyoruz. Alınacak bazı tedbirlerle KKTC piyasası yeniden Güney Kıbrıs’tan gelecek Rumlar ve turistler için cazibe merkezi olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Sınır kapılarının çoğaltılmasının Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ticaretin artmasına katkı yapabileceğine ve ciddi ekonomik fayda sağlayabileceğine inanç belirtilen açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğü ticareti için kullanılacak sınır kapısına yetkin, eğitimli elemanlar istihdam edilebileceği ve daha profesyonel bir yapı sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın her iki tarafında yeni sınır kapılarının açılması konusu son günlerde yeniden gündemdedir, hatta medyada Birleşmiş Milletler'in de bu girişimlere inandığı ve desteklediği iddia edilmektedir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak yeni sınır kapılarının açılmasını istediğimizi ve bu konudaki çabalara destek verdiğimizi kamuoyuna bildiririz.” denildi.