Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) akaryakıt zammının üretimi ve rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, sanayiye nefes aldıracak önlemlerle mali disiplini esas alan kamu yönetiminin acilen hayata geçirilmesini talep etti.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, benzin, Euro Diesel, motorin, gazyağı ve tüp gaz fiyatlarında ortalama yüzde 10 oranında artış yapılması eleştirilerek, her zammın maliyet artışı olarak sanayiye, dolaylı olarak da tüketici fiyatlarına yansıdığı kaydedildi.

Hükümetin, sürekli maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak yerine, tasarruf, verimlilik ve bütçe disiplini esaslı bir mali yönetim politikası izlemesinin "kaçınılmaz" olduğunun belirten Sanayi Odası açıklamasında, “Kamu harcamalarındaki israf azaltılmadan, üretim üzerindeki yükün hafiflemesi mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

Akaryakıtın, yalnızca ulaştırma ve nakliyede değil, üretimin neredeyse tüm aşamalarında temel girdi niteliğinde olduğunu belirten Sanayi Odası, “Enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki bu artışların üretim sektörüne doğrudan olumsuz etki yarattığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik zorlukların, döviz dalgalanmalarının ve yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında üretim yapmaya çalışan yerli sanayicinin artan akaryakıt maliyetleriyle rekabet gücünü daha da kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, dünya piyasaları da değerlendirildi.

Dünyada, akaryakıt fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanmadığı, döviz kurlarının son dönemde nispeten istikrarlı bir seyir izlediği kaydedilen açıklamada, hükümetten talepler şu şekilde sıraladı:

“Sanayi ve üretim sektörleri için özel yakıt destek mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi,, yerli üretimi koruyacak enerji ve vergi teşviklerinin acilen gündeme alınması ve en önemlisi, kamu harcamalarının kontrol altına alındığı, mali disiplinin önceliklendirildiği bir ekonomik yönetim anlayışına geçilmesidir.”