Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki sorunlara dikkat çekerek burada “işlerin çığırından çıktığını” belirtti.

Oda açıklamasında, Organize Sanayi Bölgesi’nde izinsiz, kayıt dışı iş yerlerinin oluşturduğu iş yeri enflasyonunun yaşattığı sıkışıklığın üzerine bir de parkların sorun olmasının sanayi bölgesinin sonunu getirdiği, bölgenin yürünemez ve girilemez hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, “’Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ demeye artık bin şahit yetmez. İzinsiz, kayıtsız iş yerleri, kaldırım işgalleri, kirlilik, alt yapı sorunları çığırından çıktı. Yetmezmiş gibi yolların ve park yerlerinin de işgalleri başladı.” Denilerek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kirasında olan park yerine el konulduğu belirtildi.

“Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mühürlemesine ve müdahalelerine, polisin bilgisine rağmen, aylardır devam eden park işgalinin şimdi de çevresi tellenerek giriş çıkışlara da kapatıldığı” ifade edilen açıklamada, herkesin gözü önünde yaşananların “Burası dağ başı mı?” sorusunu gündeme getirdiği kaydedildi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası açıklamasında, belediyenin açtığı davanın sonuçlanmamasından dolayı da gerilimin büyüdüğü bildirildi ve “Kurumların işlemediği, yasaların hiçe sayıldığı yerde başka şeyler olur. Hatırlatmak zorundayız.” denildi.

Açıklamada, istenmeyen olaylara yol açılabileceği uyarısı da yapılacak “Yaşanan bu zafiyeti, zavallılığı ve çaresizliği ne olursa olsun kabul etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.