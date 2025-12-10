UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, evinde Hollanda ekibi Ajax'a 4-2 mağlup oldu.

Karabağ ile Ajax, Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 2-1 öne geçtiği maçta Ajax'a 4-2 mağlup oldu.

Ajax'ın galibiyet gollerini; 39'da Kasper Dolberg, 79 ve 90'da Gloukh, 83'te Gaaei ile attı.

Karabağ'ın gollerini ise 10. dakikada C. Duran ile 47'de Matheus kaydetti.

Bu sonuçla Ajax ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Karabağ ise 7 puanda kaldı.