İtalya Ligi'nin son şampiyonu Napoli, iç sahada gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor. Antonio Conte'nin öğrencileri, bu sezon Diego Armando Maradona Stadı'ndaki 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Mavi beyazlılar; sahasında Cagliari, Pisa, Genoa, İnter ve Atalanta'yı yendi, Como ileyse; golsüz berabere kaldı. Son olarak evinde Juventus'u 2 - 1 yenen Napoli, zirveyi Milan ile paylaşıyor.

Seri A ekibi, iç sahadaki etkileyici performansını şampiyonlar ligine taşımayı da başardı. Napoli, şampiyonlar liginde topladığı 7 puanı da evindeki maçlarda kazandı.

Mavi beyazlı ekip, Diego Armando Maradona Stadı'ndaki 3 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.