Ev sahibi ekipte Raoul Bellanova, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Davide Zappacosta dahil oldu.

25. dakikada Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti.

29. dakikada konuk ekipten Travoh Chalobah, faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

İtalya'da ilk devre, İngiliz ekibinin tek gollük üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada Atalanta, Gianluca Scamacca'nın golüyle skoru eşitledi.

Bergamo ekibi, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin golüyle 2-1'i yakaladı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka bir gol sesi çıkmadı ve Atalanta, geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alan ev sahibi, 13 puana yükselirken, Chelsea ise ikinci kez mağlup olarak 10 puanda kaldı.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftada 21 Ocak'ta Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise aynı gün evinde Pafos ile karşılaşacak.