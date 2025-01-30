Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçları oynandı. 64 gole sahne olan maçların ardından ilk 8 ve play-off turuna yükselenler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftanın maçları aynı saatte başladı.
Maçların ardından ilk 8'e kalan ve 9-25 arasında yer alarak play-off turuna hak kazanan takımlar belli oldu.
İLK 8
Sonuçlarla birlikte ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. İlk 8 sırada; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille ve Aston Villa yer aldı.
PLAY-OFF'A YÜKSELENLER
9-25 sıralamaları arasında yer alan takımlar son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak. 9'dan 25'e sıralanan takımlar ise; Atalanta, Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge oldu.
ELENENLER
Stuttgart, Shakhtar, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys turnuvaya veda eden takımlar oldular.
LİDER VE SONUNCU
Liverpool, 8 maçlık lig serüvenini 21 puanla tamamlayarak lider olarak son 16 turuna yükseldi. Young Boys ve Slovan Bratislava Devler Ligi'nde sezonu puansız tamamlayan iki takım oldu.
TOPLU SONUÇLAR
Aston Villa 4-2 Celtic
Barcelona 2-2 Atalanta
Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
Brest 0-3 Real Madrid
Dinamo Zagreb 2-1 Milan
Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk
Girona 1-2 Arsenal
Inter 3-0 Monaco
Juventus 0-2 Benfica
Leverkusen 2-0 Sparta Prag
Lille 6-1 Feyenoord
Manchester City 3-1 Club Brugge
PSV 3-2 Liverpool
Salzburg 1-4 Atletico Madrid
Sporting 1-1 Bologna
Sturm Graz 1-0 RB Leipzig
Stuttgart 1-4 PSG
Young Boys 0-1 Kızılyıldız
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE KURA ZAMANI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri saat 14, Avrupa Ligi eşleşmeleri ise saat 15'te belli olacak.