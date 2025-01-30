Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçları oynandı. 64 gole sahne olan maçların ardından ilk 8 ve play-off turuna yükselenler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftanın maçları aynı saatte başladı.

Maçların ardından ilk 8'e kalan ve 9-25 arasında yer alarak play-off turuna hak kazanan takımlar belli oldu.

İLK 8

Sonuçlarla birlikte ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. İlk 8 sırada; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille ve Aston Villa yer aldı.

PLAY-OFF'A YÜKSELENLER

9-25 sıralamaları arasında yer alan takımlar son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak. 9'dan 25'e sıralanan takımlar ise; Atalanta, Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge oldu.

ELENENLER

Stuttgart, Shakhtar, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys turnuvaya veda eden takımlar oldular.

LİDER VE SONUNCU

Liverpool, 8 maçlık lig serüvenini 21 puanla tamamlayarak lider olarak son 16 turuna yükseldi. Young Boys ve Slovan Bratislava Devler Ligi'nde sezonu puansız tamamlayan iki takım oldu.

TOPLU SONUÇLAR

Aston Villa 4-2 Celtic

Barcelona 2-2 Atalanta

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Brest 0-3 Real Madrid

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 Monaco

Juventus 0-2 Benfica

Leverkusen 2-0 Sparta Prag

Lille 6-1 Feyenoord

Manchester City 3-1 Club Brugge

PSV 3-2 Liverpool

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Sporting 1-1 Bologna

Sturm Graz 1-0 RB Leipzig

Stuttgart 1-4 PSG

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE KURA ZAMANI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri saat 14, Avrupa Ligi eşleşmeleri ise saat 15'te belli olacak.