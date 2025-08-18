UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde play-off turu ilk maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 19 Ağustos Salı ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Dev mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Son şampiyonlar galibiyetle başladı
Son şampiyonlar galibiyetle başladı
İçeriği Görüntüle

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)