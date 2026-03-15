La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Madrid ekibinde geceye damga vuran isim ise milli futbolcu Arda Güler oldu.

Arda Güler geceye damga vurdu

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalecinin önde olduğunu fark eden genç yıldızın uzak mesafeden attığı gol, tribünlerde büyük coşku yaşattı.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Real Madrid ilk dakikalarda bazı şanslar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarının ortalarında iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken ev sahibi ekip ilk yarının sonlarına doğru baskısını arttırdı ve 39. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid 44. dakikada Fade Valverde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha etkili bir giriş yapan Real Madrid 65. dakikada Dean Huijsen'in golüyle farkı üçe çıkardı.

Karşılaşmanın sonuna doğru baskısını arttıran Elche 85. dakikada Manuel Angel'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi.

Bu golle birlikte skor 4-1’e gelirken, Real Madrid sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Elche ise 26 puanda kaldı.