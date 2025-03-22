Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Aslanköy, ligin son haftasında bugün Düzova'yı ağırladı. Aslanköy'ün 5-2 galip geldiği karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ve diğer yetkililer takdim ettiler.