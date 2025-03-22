Kadınlarda Kıbrıs Kupası’nda finalistler belirlendi Kadınlarda Kıbrıs Kupası’nda finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Aslanköy, ligin son haftasında bugün Düzova'yı ağırladı. Aslanköy'ün 5-2 galip geldiği karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ve diğer yetkililer takdim ettiler.