Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Emir Turalı

Yeniboğaziçi: Nedret, Ali Özay, Ahmet, Süleyman, Enes, Eli Amir(Hüseyin), Mustafa(İbrahim), Hasan, Ramadan(Fevzi), Serhat(Berat), Kenan(İsmail),

Lapta: Hakan, Sezer, Berkay(Yiğit(Erdi), Ayhan, Mehmetali(Vasfi), Koral, Sezgin(Ege Can), Yusuf, Orhan, Salih(Asrın), Efe.

Goller: Dk. 37 Enes, Dk. 68 Ali Özay (Yeniboğaziçi), Dk. 30 Koral(Lapta)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligi Süleyman Göktaş Sezonu 24. Haftasının zorlu maçlarından olan Yeniboğaziçi ile Lapta mücadelesi ev sahibinin2 – 1 üstünlüğünde tamamlandı.

Vasatın üstüne çıkamadığı mücadelede Lapta 1 – 0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2 – 1 mağlup ayrılarak play-out hattının içinde kalırken, Yeniboğaziçi bu galibiyetle play-off hattında iyice iddialı duruma geldi.

Dk. 30 Lapta’nın sağ kanattan gelişen atağında Yeniboğaziçi ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Koral düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu.

Dk. 37 Bu kez Yeniboğaziçi’nin sağ kanattan gelişen atağında Ramadan’ın pasıyla çizgide buluşan Enes hızla Lapta ceza sahasına yaklaşarak orta şut karışımı vuruşunda kaleci direk dibinde topu elinden sektirdi ve top kale çizgisini geçtiği için yan hakem ortaya koşarak golü verdi ve skor 1-1 oldu. Dk. 45+1 Yine sağ kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Kenan topla birlikte son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk.50 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Ramadan’ın şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk.58 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Kenan’ın pasıyla topla buluşan Ramadan müsait pozisyonda bulunan Mustafa’ya topu bıraktı onun şutunda kaleci çok güzel çıkardı.

Dk. 68 Yeniboğaziçi’nin kullandığı kornerde ön direkte topa ayak koyan Ali topu ters köşeden ağlarla buluşturdu.2-1

Dk. 79 Yeniboğaziçi atağında ceza sahası içine yapılan ortada İbrahim’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

Dk.90+3 Hızla gelişen Yeniboğaziçi atağında Lapta ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim’in şutunda kaleci gole izin vermedi. Dönen topla buluşan Süleyman’ın boş kaleye kafa vuruşunda top üstten auta gitti.